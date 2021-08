Futebol: FC Famalicão abre campeonato feminino em casa do Albergaria

A Liga BPI, campeonato nacional de futebol feminino, arranca este fim de semana, com o FC Famalicão a deslocar-se ao reduto do Clube Albergaria, jogo marcado para as 16 horas. A estreia em casa, nesta primeira fase da competição, acontece no dia 26 de setembro, com o FC Famalicão a receber o SC Braga.

O plantel famalicense sofreu uma profunda renovação, sendo que os objetivos passam «por lutar pelos três pontos a cada jogo», tal como sinalizou Jorge Barcellos, em recente entrevista a Cidade Hoje.

Recorde-se que a equipa orientada pelo treinador brasileiro fez, este domingo, a sua apresentação para a nova época desportiva com um jogo com o Vilaverdense, equipa que também milita na série Norte. O resultado final foi um favorável 4-0. Este dia marcou o regresso do público à Academia, para já, e de acordo com a mais recentes normas da Direção Geral da Saúde, com um limite de 50% da lotação total do recinto.