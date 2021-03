Futebol: Famalicense Tomás Araújo renova com o Benfica

O jovem famalicense Tomás Araújo, de 18 anos, acaba de renovar o contrato que o liga ao SL Benfica.

O defesa central vive a quinta época pelo clube e tudo começou nos iniciados. Ainda júnior, já se estreou, esta época, na equipa B e nos sub-23, totalizando 23 jogos em 2020/2021. Aos 18 anos, Tomás Araújo totaliza 44 internacionalizações em todas as seleções jovens nacionais, entre sub-14 e sub-19.

«Tem sido uma trajetória brilhante, não só da minha parte, mas também das equipas onde me tenho integrado. Sinto que o meu trabalho está a ser recompensado», revelou o jovem famalicense em declarações à BTV e publicadas no site do clube.

(Foto: SL Benfica)