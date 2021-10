Futebol: Famalicense Tomás Araújo nos eleitos para a Seleção Nacional sub-21

Tomás Araújo continua a somar internacionalizações ao serviço de Portugal. O jogador do SL Benfica está convocado para a Seleção Nacional de sub-21 que vai disputar dois jogos de qualificação para o Campeonato da Europa de 2023.

O selecionador nacional, Rui Jorge, anunciou os eleitos esta quinta-feira e o famalicense consta da lista. O primeiro de dois encontros da equipa das Quinas é contra o Liechtenstein, no Estádio do Vizela, às 20h15, do dia 7 de outubro. Cinco dias depois, 12 de outubro, a Seleção joga em Reiquejavique, com a Islândia.

