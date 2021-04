Futebol: Famalicense Tomás Araújo encanta Jorge Jesus

A notícia é avançada, esta quinta-feira, pela “A Bola”. Com a debandada de jogadores para as seleções, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, aproveitou a pausa competitiva para observar alguns atletas da formação e um deles deixou indicadores muito promissores, avança o jornal desportivo.

O famalicense Tomás Araújo, 18 anos, é central, e tem impressionado a estrutura encarnada, inclusive Jorge Jesus.

A Bola avança, ainda, que o defesa natural de Famalicão aproveitou a oportunidade para se mostrar e foi a forma como se comportou nos treinos e a personalidade patenteada, sem qualquer inibição, que mais se salientou.

Tomás Araújo, que recentemente renovou contrato, tem 1,83 metros, destaca-se pela leitura de jogo e na construção com bola. Predicados que Jorge Jesus muito aprecia.