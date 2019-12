Futebol: Famalicão x Mafra em risco de ser adiado devido ao mau tempo

A partida entre o Futebol Clube de Famalicão e o Clube Desportivo de Mafra, dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, encontra-se em risco de não se realizar esta quinta-feira, devido às condições atmosféricas adversas que se fazem sentir em Vila Nova de Famalicão, local onde se realiza o jogo.

A chuva intensa que tem caído no relvado do Estádio Municipal poderá ser o principal entrave para a realização do jogo.

A situação encontra-se nesta altura a ser avaliada. Fonte do Futebol Clube de Famalicão avançou à Cidade Hoje que a decisão final será tomada por volta das 20h30.

Siga a emissão da Cidade Hoje, em direto do local: