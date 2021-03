Futebol: Famalicão vence (1-0) candidato na Liga Revelação

Na Liga Revelação, apuramento de campeão nacional, o FC Famalicão venceu (1-0), na tarde desta sexta-feira, o Estoril, um dos candidatos ao título do campeonato de sub-23.

Depois do golo de André Ricardo, aos 40 minutos, no segundo tempo os famalicenses foram capazes de segurar a magra vantagem. O Estoril teve as suas oportunidades para marcar, sendo que o Famalicão também não andou longe de dilatar o marcador.

Com esta vitória, os famalicenses passam a somar 18 pontos e retiram aos estorilistas a possibilidade de lutar pelo título.