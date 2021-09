Futebol: Famalicão defende adeptos visitantes fora da ZCEAP mas ainda não tem autorização

A não disponibilização de bilhetes para os adeptos que não sejam detentores do Cartão do Adepto está a provocar um mal-estar entre o FC Famalicão e o Vitória SC, que se defrontam na noite desta sexta-feira, no Estádio Municipal.

A SAD famalicense, em comunicado, reitera que é defensora da valorização do espetáculo desportivo, «sendo apologista da mobilização de público em todos os jogos» e mostra-se «sempre disponível para apresentar soluções às entidades competentes face às normas atualmente em vigor relativamente à presença de público».

No decorrer do processo para a criação das áreas de Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência (ZCEAP), o clube esclarece que ficou determinado que a bancada visitante «seria exclusivamente para os detentores de cartão do adepto, não existindo abertura das entidades para a criação de duas áreas (público geral visitante e ZCEAP) neste setor». Mesmo assim, apresentou propostas para que o público afeto às equipas visitantes não fosse exclusivo às ZCEAP. «Obtivemos a anuência das forças de segurança para a criação das duas referidas áreas no setor visitante, carecendo, todavia, a resposta de outras entidades competentes».

Neste contexto, o FC Famalicão apenas disponibilizou bilhetes para portadores do Cartão do Adepto, ou seja para a ZCEAP do seu estádio e a SAD vitoriana já comunicou que não irá pedir bilhetes para comercializar em Guimarães, ao contrário do que aconteceu nos primeiros jogos disputados fora de portas. Em comunicado, o Vitória SC informa, desde já, que no jogo relativo à 25.ª jornada, quando o Famalicão se deslocar a Guimarães, só disponibilizará os ingressos regulamentares e em exclusivo para a ZCEAP.