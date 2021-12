Já é conhecido o calendário das próximas jornadas da Primeira Liga. O FC Famalicão, depois do jogo deste domingo, em Barcelos, recebe a 12 de dezembro, às 18 horas, o Benfica, para na jornada seguinte, a décima quinta, jogar em casa do Estoril, no dia 17 de dezembro, às 21h15. Depois, no dia 29, os famalicenses recebem, às 17 horas, a B-SAD.

Entretanto, o jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal está marcado para o dia 21 de dezembro, às 20h45, no Estádio Municipal frente ao Portimonense.