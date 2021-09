Futebol: Estreia do Ribeirão na Taça marcada para sábado na Ilha da Madeira

O Ribeirão Futebol Clube escreve, este sábado, uma nova página na curta história da sua existência. Sábado, às 16 horas, o conjunto famalicense, que milita na Pró-Nacional da AF Braga, joga na Ilha da Madeira, diante do Camacha, a contar a segunda eliminatória da Taça de Portugal.

O conjunto treinado por Sandro Cunha quererá deixar uma boa imagem e honrar o nome do clube e da vila diante de um adversário que milita no Campeonato de Portugal e que é treinado por Christopher, que foi guarda-redes do extinto GD Ribeirão.