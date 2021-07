Futebol: Estoril é o adversário do FC Famalicão na segunda fase da Allianz Cup

O Grupo Desportivo Estoril Praia é o próximo adversário do Futebol Clube de Famalicão na segunda fase da Allianz Cup. O jogo está marcado para as 11 horas do próximo sábado, dia 31 de julho, no Estádio Municipal de Famalicão.

As duas equipas atingiram esta fase da prova depois de terem batido adversários que vão disputar a II Liga. O Futebol Clube de Famalicão derrotou o Clube Desportivo Feirense, por 0-1; os canarinhos venceram, na Choupana, o Nacional da Madeira por 1-2.

Este será o 21.º duelo entre os dois emblemas, mas o próximo encontro é o primeiro a contar para a Taça da Liga.