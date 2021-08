Futebol: Equipas famalicenses já conhecem calendário da Divisão de Honra da AF Braga

O sorteio da Divisão de Honra da AF Braga realizou-se no final da tarde desta terça-feira. São 40 equipas distribuídas por três séries, sendo que as formações famalicenses estão na série A e B.

A prova começa no dia 19 de Setembro e na série A há logo um derbie com o Louro a receber o Lousado. Já a UD Calendário joga no reduto dos Ceramistas. O Fradelos, isento da primeira jornada, entra na competição na segunda ronda, marcada para 25 de Setembro, na receção ao Ceramistas.

Na série B, o Ruivanense começa fora de portas, em casa do Guisande. A Oliveirense recebe o Sequeirense; o S. Cosme o Sobreposta; e o Bairro defronta, também em casa, o Celeirós.