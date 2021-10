Futebol: Equipas famalicenses já conhecem adversários na Taça AF Braga

Já é conhecido o sorteio da segunda eliminatória da Taça AF Braga. Os jogos estão marcados para o fim de semana de 30 e 31 de outubro.

Das equipas famalicenses em prova, o Operário joga em casa do Lanhas e o Delães visita Os Alegrienses. Já o Lousado recebe Os Ceramistas e a Oliveirense o Merelim S. Paio.

O Louro joga fora, no reduto do Marca, tal como Fradelos e o Ruivanense que visitam, respetivamente, o São Veríssimo e o Este. O S. Cosme mede forças, em casa, com o Arco Baúlhe, e o Bairro e a UD Calendário discutem a passagem à terceira eliminatória fora de portas, diante do Carreira e Guisande, respetivamente.