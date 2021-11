Os sub-15 (iniciados) do Futebol Clube de Famalicão estão apurados para a segunda fase do Campeonato Nacional, apuramento de campeão.

O apuramento da equipa treinada por Tiago Pinto decorreu da vitória, 1-0, sobre o Palmeiras. Quando falta disputar apenas uma jornada da Série A, a formação famalicense é terceira classificada, com 23 pontos, atrás do Guimarães (27) e do Braga (30), equipa que defronta este domingo.