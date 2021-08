Futebol: Elisabete Passos é a nova presidente do S. Cosme

Elisabete Passos é a nova presidente do Desportivo S. Cosme, eleita por unanimidade em Assembleia Geral, realizada no passado sábado.

A nova líder sucede a Luís Ângelo que, na passagem de testemunho, agradeceu a todos que colaboraram com o Desportivo de S. Cosme, que contribuíram para os projetos criados como a secretaria e a Gala do D. S. Cosme.

A nova direção pretende manter os projeto da antiga direção, designadamente a criação da loja do clube e remodelação dos balneários. Elisabete Passos assume este novo mandato «com responsabilidade» tendo consciência das condições difíceis que os clubes atravessam, reflexo da pandemia Covid-19. Entretanto o Desportivo de S. Cosme informou que as captações e treinos da formação irão começar em breve.