Rute Costa e Mariana Azevedo, jogadoras do FC Famalicão, estão convocadas para representar a Seleção Nacional no “play-off” com a Rússia para o acesso ao Campeonato da Europa Feminino.

O primeiro jogo do ‘play-off’ da seleção portuguesa de futebol feminina com a Rússia está agendado para 9 de abril, no estádio do Restelo, em Lisboa, enquanto a segunda mão decorrerá em Moscovo, a 13 de abril.