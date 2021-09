Futebol: Divisão de Honra da AF Braga começa este fim de semana

As várias equipas famalicenses que competem na Divisão de Honra da AF Braga começam a competir este fim de semana. Na série A, este sábado, a UD Calendário joga no reduto d´Os Ceramistas e para domingo está reservado o dérbie Louro-Lousado. O Fradelos folga na ronda de abertura.

Na série B, domingo, o Ruivanense joga em casa do Guisande; a Oliveirense recebe o Sequeirense e o Bairro o Celeirós. Ainda este domingo, o S. Cosme recebe o Sobreposta.

A Pró-Nacional, principal escalão dos distritais, disputa a segunda jornada. Na série A, no sábado, a AD Ninense recebe o S. Paio Arcos; na série B, no domingo, o Joane tem uma curta viagem a Brito e o Ribeirão estreia-se em casa diante do Arões.

A 1.ª divisão começa no fim de semana de 2 e 3 de outubro