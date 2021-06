Futebol: Desportivo de S. Cosme inicia captações e procura treinadores para as camadas jovens

O Desportivo de S. Cosme inicia, esta quinta-feira, treinos de captação para iniciados e juvenis (10 horas) e juniores e sub-23 (16 horas). No sábado, dia 12, a partir das 10 horas, há captações para os escalões de petizes, traquinas, benjamins e infantis. Os interessados devem ir equipados e levar máscara e água.

As inscrições para a nova época, 2021/2022, decorrem às segundas-feiras, 14 de junho – 26 de julho, entre as 19h30 e as 20 horas, para todos os escalões de formação. Mais informações podem ser solicitadas junto do clube ou pelo 913 447 256.

O clube abre, ainda, as suas portas para treinadores de camadas jovens. Caso esteja interessado deve informar-se junto dos contactos atrás mencionados.