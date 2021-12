Futebol de luto: Morreu Tibi, ex guarda redes do F.C.Famalicão / F.C.Porto / Leixões e Varzim

O jogo entre o FC Famalicão e o Belenenses SAD, agendado para as 17 horas desta quarta-feira, no Estádio Municipal, vai mesmo realizar-se, apesar do grupo de trabalho do emblema famalicense registar 9 casos positivos de covid-19 (jogadores, equipa técnica e staff).

Recorde-se que no início deste mês, a Liga de Clubes mudou os regulamentos para que nenhum jogo comece com menos de 13 jogadores por equipa, incluindo um guarda-redes.

Deste modo, o Famalicão terá o número de atletas suficientes para cumprir este requisito.

Os bilhetes para o jogo já estão à venda na Loja Oficial, a 5 euros para sócios, enquanto que para público custam 10 euros. Quem adquirir bilhete para este jogo terá direito a um bilhete de acompanhante para assistir à partida.

Para poder assistir ao jogo terá de ser apresentado:

Certificado de recuperação (válido nos termos legais), ou comprovativo de realização de teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao evento, ou comprovativo de realização de teste laboratorial [Antigénio (TRAg)] para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas 48 horas anteriores ao evento

Os menores de 12 anos estão dispensados da obrigação de se sujeitarem a testes de despistagem para acesso ao recinto desportivo.

O Futebol Clube de Famalicão informa, ainda, que os interessados podem realizar testes nas farmácias aderentes de forma gratuita ou na Prestige Health (a um custo de 10 euros exclusivo a sócios) mediante marcação, através do contacto 916 638 570.