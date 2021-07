O guarda-redes brasileiro, de 24 anos, que atuava no Brusque, rubricou um vínculo com o clube famalicense válido por três temporadas. Produto da formação do Cruzeiro, Dalberson defendeu as cores do Boa Esporte e do Joinville, clube onde se manteve durante quatro épocas. Em fevereiro passado transferiu-se para o Brusque.

Com elogios para a visão ambiciosa do clube famalicense, Dalberson promete «vontade, raça e confiança», para poder «realizar bons jogos pelo FC Famalicão»