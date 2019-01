Futebol Clube de Famalicão vence em casa e oferece pão com chouriço ao adversário

O Futebol Clube de Famalicão venceu esta segunda-feira o Estoril Praia por 2-0. A partida ficou marcada pela oferta da direção do clube da casa aos visitantes.

Os adeptos do Estoril Praia, assim que chegaram ao estádio municipal, foram surpreendidos com a oferta de uma refeição por parte do Futebol Clube de Famalicão. Foi dentro de uma caixa que os adeptos vindos de Estoril encontraram várias dezenas de pães com chouriço que serviram para matar a fome antes do apito inicial.

A oferta estendeu-se aos apoiantes do Famalicão, eles que já haviam recebido pizzas na deslocação a Coimbra.

Apesar do dia, da hora e da temperatura baixa que se fez sentir nesta noite, o Municipal 22 de Junho contou com um número considerável de espectadores.