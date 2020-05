Futebol Clube de Famalicão vai afinal jogar em casa

O Futebol Clube de Famalicão conseguiu, nas últimas horas, a certificação das autoridades de saúde para a utilização do Estádio Municipal.

A equipa de João Pedro Sousa, que previa jogar no Estádio Cidade de Barcelos sempre que estivesse na condição de visitado, passa a poder jogar em casa.

Vamos jogar no nosso estádio com agrado. No entanto, desde a primeira hora, colocámo-nos como parte da solução para a retoma e essa sim é a notícia que verdadeiramente salientamos. Gostava de deixar uma palavra de agradecimento à Federação Portuguesa de Futebol pela forma eficiente e serena como conduziu o processo e que contou com igual comportamento da nossa parte.

Miguel Ribeiro – Presidente da SAD do Futebol Clube de Famalicão

O regresso dos famalicenses à principal competição do futebol português acontece já na próxima quarta-feira, dia 3 de junho, numa partida a disputar no Estádio Municipal, frente ao Futebol Clube do Porto.

O jogo tem início às 21h15.