Na noite do dia 27 de março, a partir das 20h30, o Futebol Clube de Famalicão reúne em Assembleia Geral. Na reunião magna, que decorre no auditório da Universidade Lusíada, os sócios são chamados e analisar e votar o relatório de contas e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao ano social findo. A sessão encerra com a discussão de assuntos de interesse para o emblema famalicense.