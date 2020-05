Futebol Clube de Famalicão reabre loja ao público

A loja oficial do Futebol Clube de Famalicão reabriu portas esta segunda-feira.

O estabelecimento, instalado no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão, na zona escolar, está em funcionamento das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 19h00.

Os sócios e adeptos do Famalicão poderão assim tratar, de forma presencial, de todos os assuntos relacionados com o universo do clube.

No entanto, há cuidados a ter no acesso à loja: