Futebol: Cimeira de líderes do futebol feminino realiza-se em Famalicão

Este domingo há jogo grande na fase de apuramento do campeão nacional de futebol feminino. Frente a frente, na Academia famalicense, às 16 horas, defrontam-se os dois primeiros classificados da Liga BPI, Famalicão e Sporting, ambos com 16 pontos, sendo que as sportinguistas têm menos uma partida disputada.

Depois da goleada, 4-1, imposta ao Braga, outro dos candidatos, o treinador famalicense João Marques mantém o discurso de que a sua equipa é candidato a vencer… o próximo jogo. Em entrevista a CIDADE HOJE DESPORTO, que pode ouvir esta sexta-feira, a partir das 19 horas, João Marques faz, ainda, o balanço deste jovem projeto desportivo que apenas conta com ano e meio de vida e está, atualmente, entre as melhores formações nacionais do futebol feminino.

CIDADE HOJE DESPORTO esteve, também, à conversa com Jorge Silva. O presidente do FC Famalicão e principal obreiro deste projeto diz-se orgulhoso do trabalho e dos resultados alcançados pela equipa feminina.

Tudo para ouvir, esta sexta-feira, a partir das 19 horas, na CIDADE HOJE Rádio.