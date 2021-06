Futebol: CD Lousado renova certificação FPF 3 Estrelas

O CD Lousado recebeu, esta segunda-feira, o relatório final de avaliação da sua candidatura à Certificação de Entidades Formadoras, referente à época 2020/2021, implementada pela Federação Portuguesa de Futebol, do qual resulta a renovação como entidade certificada de 3 estrelas.

O clube refere, em nota publicada na página de Facebook, que «é um enorme orgulho ver novamente reconhecido o trabalho desenvolvido no clube em prol da formação dos nossos atletas. Queremos, mais uma vez, deixar publicamente o nosso agradecimento a todo o departamento de formação, nomeadamente aos gestores do processo de certificação, coordenadores, treinadores, team managers e a toda a estrutura diretiva do nosso clube».