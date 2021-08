O CD Lousado, emblema famalicense que compete na AF Braga, está à procura de elementos para fazerem parte da estrutura do clube, com o propósito de reforçar este projeto desportivo, tanto no plano sénior, como na formação.

O Lousado procura preparador físico, analistas, observadores, fisioterapeuta e treinador de guarda redes.