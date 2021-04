Futebol: Casa de apostas dá nome ao principal campeonato nacional

Na próxima época, a primeira liga vai passar a chamar-se Liga Bwin. O acordo entre a Liga Portugal e a Bet.pt, está fechado e garante um contrato milionário, o mais alto de sempre a envolver o naming da competição.

Não há, por enquanto, números do contrato, nem a duração do mesmo, mas a imprensa desportiva desta terça-feira avança que são superiores aos 4,8 milhões de euros por época pagos pela NOS nos últimos anos e, até, mais altos que os €5,5 milhões por temporada que a Betano, outra casa de apostas, terá oferecido num negócio que esteve quase fechado com o organismo presidido por Pedro Proença.