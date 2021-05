Futebol: Campeonatos distritais regressam este fim de semana

Depois da longa paragem, desde janeiro, os vários campeonatos distritais estão de regresso ao ativo este fim de semana, concluindo-se no final da primeira volta, assim determinou a AF de Braga para esta retoma desportiva.

Assim, na Pró Nacional, série B, Joane e Ribeirão, dois candidatos à subida de divisão, jogam em casa, este sábado. Os ribeirenses, às 10h30, diante do Ponte, e os joanenses, às 16 horas, com o Taipas.

Na Divisão de Honra, série A, a UD Calendário recebe o Marca, o Fradelos joga em casa do Ceramistas B, e o Louro defronta, em casa, o Roriz. Na mesma divisão, série B, o Bairro joga no reduto do Este, o Ruivanense visita o Sobreposta, enquanto que o Lousado recebe o Celeirós.

Na séria A da 1.ª Divisão, estão marcados os seguintes encontros: Louro B – Antas, Gondifelos – Figueiredo, S. Cosme – Carreira B e Operário – Fonte Boa; na série C, a Oliveirense recebe o Santo Estêvão