Futebol: Brazão novamente chamado aos sub-20 nacionais

Pedro Brazão voltou a ser convocado para a Seleção Nacional sub-20. O médio do Futebol Clube de Famalicão volta a merecer a confiança do selecionador Emílio Peixe, que decidiu chamar o camisola 8 do FC Famalicão para os jogos de preparação frente a Inglaterra (esta quinta-feira, 17 horas, Estádio Municipal de Leiria) e Alemanha (15 novembro, 15 horas, Estádio Municipal de Leiria).

Pedro Brazão totaliza duas internacionalizações pela seleção sub-20, ambas cumpridas em outubro passado, frente à Noruega e Itália.