A Associação de Futebol de Braga, em comunicado emitido esta terça-feira, anuncia que as provas por si organizadas continuam suspensas nos fins de semana de 21 e 28 de fevereiro.

Esta decisão decorre da renovação do Estado de Emergência decretado entre as 00h00 do dia 15 de fevereiro de 2021 e as 23h59 de 1 de março de 2021.

Oportunamente, a direção da AF Braga dará mais informações sobre as novas datas destas jornadas, bem como das eventuais consequências nas competições por si organizadas.