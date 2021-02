Futebol: AF Braga assume retoma das competições «se for exequível»

Os clubes da AF Braga têm pedido informações ao organismo que tutela o futebol distrital sobre o recomeço das competições. Ainda sem certezas, a associação presidida por Manuel Machado enviou um comunicado aos clubes, sublinhando que «tem como objetivo retomar as competições suspensas, se tal for exequível». Avança, também, que as alteração ao formato das provas «é uma possibilidade» que depende do número de datas disponíveis, «da potencial data de recomeço e o já anteriormente estipulado, através de comunicado oficial».

A Associação de Futebol de Braga recorda que a decisão sobre o recomeço das provas suspensas «é tomada pelo Governo» e não tem, à data, «qualquer informação adicional». No comunicado, o organismo, assume que «é difícil para todos gerir esta situação de incerteza», prometendo mais informações logo que possível.

A direção de Manuel Machado regista, ainda, que juntamente com as restantes 21 associações distritais e regionais, com a intervenção da direção da Federação Portuguesa de Futebol, «tem manifestado junto das autoridades governamentais a sua preocupação quer com o presente, quer com o futuro do futebol português».