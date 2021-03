Futebol: AF Braga apoia clubes com isenção das taxas de organização de jogos

Na retoma dos campeonatos, prevista para maio, a direção da AF Braga decidiu isentar do pagamento das taxas de organização dos jogos, todos os clubes participantes nas provas.

Em comunicado emitido na tarde desta quarta-feira, a direção assinala este apoio extraordinário de 50 mil euros aos clubes filiados participantes nos campeonatos distritais de seniores.

Esta medida vem de encontro a outras já tomadas, como assinala a associação. Num primeiro momento, reduziu o custo das taxas de inscrição dos atletas seniores em 40% (futebol 11), em 100% (futsal) e isentou os clubes do pagamento das taxas de filiação. Também foram reduzidos os encargos com as taxas de organização em 20€.

Agora, «e cientes de que os clubes vivem uma situação atípica, sem receitas de bilheteira, com apoios de publicidade muito reduzidos, entre outros», a direção da AF Braga reforça o apoio isentando, todos os clubes, do pagamento das taxas de organização dos jogos que se irão realizar. Esta decisão representa para a Associação de Futebol de Braga um valor de cerca de 50 mil euros.