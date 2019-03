A PSP de Famalicão deteve duas mulheres, com 36 e 42 anos, na tarde desta terça-feira, depois de terem saído de uma superfície comercial, localizada na Avenida do Brasil, com 738€ em artigos sem que tivessem pago por eles.

As detidas foram notificadas para comparecerem nos Serviços do Ministério Público junto do tribunal de Famalicão.