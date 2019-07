Furto de loja em Calendário: PSP detém homem de 34 anos e apreende faca de cozinha

No madrugada do passado sábado, a PSP deteve um homem de 34 anos que estaria a assaltar um estabelecimento comercial da Avenida D.Afonso Henriques, na freguesia de Calendário, em Vila Nova de Famalicão.

As autoridades foram alertadas para o assalto e, chegados ao local, ainda encontraram o indivíduo no interior do espaço, tendo na sua posse uma faca de cozinha bem como um televisor e o respetivo suporte.

O suspeito foi detido e presente a tribunal para conhecer eventuais medidas de coação.