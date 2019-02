A viatura da imagem, um Mini One do ano de 2010, foi furtada na madrugada desta segunda-feira.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, a viatura estava estacionada em plena via pública, numa zona habitacional de Meães.

O carro tem a matrícula 76-NV-57.

Se o avistar deverá entrar em contacto imediato com as autoridades ou com o número 910 655 221.