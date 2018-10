O furacão Leslie deverá chegar ao território nacional nas próximas horas. De acordo com as previsões, avançadas pelo National Hurricane Center, este fenómeno vai entrar no nosso território pela zona centro do país, onde se devem sentir ventos de 160 km’s por hora.

Nas restantes regiões, norte e sul, o furacão também se vai fazer sentir mas com menos intensidade, podendo os ventos rondar os 90 km’s por hora.