Funeral de Manuel Carvalho é esta sexta-feira, no Porto

Manuel Carvalho, falecido esta quinta-feira, vítima de doença prolongada, está em câmara ardente na capela mortuária da Igreja dos Capuchinhos, no Amial, Porto. O funeral decorre esta sexta-feira, às 10h30, com as exéquias fúnebres no mesmo local.

Natural de Requião, Manuel Carvalho foi sócio fundador do Círculo de Cultura Famalicense, instituição que serviu enquanto director e, mais tarde, assumindo a presidência da direção. Manuel Carvalho dividiu a sua vida empresarial (Gráfica da Trofa) com a associativa, tendo sido dirigente de várias instituições do concelho de Vila Nova de Famalicão e da região.

Nesta hora de profundo pesar, o CCF, proprietário CIDADE HOJE Rádio / Jornal / Televisão, apresenta as mais sentidas condolências à família enlutada.