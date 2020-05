A Fundação Cupertino de Miranda reabre ao público, esta segunda-feira.

A reabertura cumpre as recomendações da Direcção-Geral da Saúde (DGS), com limitação de pessoas no interior das instalações e obedecendo ao distanciamento social.

Dentro dos espaços da FCM há gel desinfetante, sendo obrigatório o uso de máscara para o acesso a todos os espaços.