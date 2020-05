Fundação Narciso Ferreira reforça apoio às famílias carenciadas, com a distribuição de mais 50 cabazes

A Fundação Narciso Ferreira distribuiu esta segunda feira, 18 de maio, 50 cabazes de produtos alimentares, a famílias carenciadas da freguesia de Riba de Ave. A iniciativa teve lugar na Casa da Memória, onde está patente a exposição comemorativa dos 75 anos da Fundação.

Os cabazes, que continham sobretudo bens de primeira necessidade, foram oferecidos pelo Conselho de Administração da Fundação Narciso Ferreira, na pessoa do seu presidente, o Comendador Raúl José Ferreira. Correspondem a um reforço dos mais de 200 cabazes, que já tinham sido distribuídos nos meses de março e abril e que comprovam o compromisso da Fundação para com o seu papel de Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

A ação decorreu em conformidade com as normas de segurança higiénica impostas pela Direção Geral da Saúde. O uso de máscara foi obrigatório e foi imposto um limite de duas pessoas a permanecer no interior da Casa de Memória. No exterior, foi mantida uma distância de 2m entre os que aguardavam entrada.

Para celebrar o Dia Internacional dos Museus, a iniciativa decorreu na Casa da Memória da Fundação, oferecendo a oportunidade de visita à exposição que recorda as origens e a atividade da Fundação Narciso Ferreira ao longo dos seus 75 anos de história.