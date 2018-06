Fundação Montepio entrega viatura adaptada ao Centro Social e Paroquial de S. Martinho de Brufe

No âmbito da 11.ª edição da ‘Frota Solidária’, a Fundação Montepio vai entregar viaturas adaptadas à Santa Casa da Misericórdia de Braga e ao Centro Social e Paroquial de S. Martinho de Brufe. A cerimónia de entrega das viaturas – 21, no total, distribuídas por 21 instituições – acontece na próxima quarta-feira, dia 04 de julho, pelas 11 horas, no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa.

O evento contará com a presença do Vereador da Mobilidade e Segurança da Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Feliciano Gaspar, e do Presidente da Fundação Montepio e do Grupo Montepio, António Tomás Correia, que entregarão as 21 viaturas especiais e adaptadas que constituem a Frota Solidária de 2018 a instituições de todo o país.

“O programa ‘Frota Solidária’ é uma iniciativa nascida na sociedade civil com o objetivo de responder às necessidades de quem mais precisa. Este é um grande dia para a Fundação Montepio e um grande dia para todo o Grupo Montepio. São estes nossos parceiros na área da economia social que nos permitem desenvolver este projeto que acreditamos ser uma enorme mais valia para todos os utentes e para os funcionários que, todos os dias, desenvolvem um trabalho excecional”, afirma António Tomás Correia, Presidente da Fundação Montepio e do Grupo Montepio.

Em 2017, a Fundação Montepio recebeu, através do Ministério das Finanças, EUR 229 035,41 resultantes de valores atribuídos, no ano 2015, no âmbito da Lei da Liberdade Religiosa (Consignação Fiscal).

Pelo facto de este montante ter sido entregue, pelos contribuintes, ao cuidado e gestão da Fundação Montepio, decidiu esta instituição de utilidade pública devolvê-lo à sociedade civil, através da aplicação do mesmo na aquisição de veículos automóveis especiais e adaptados que, constituindo o que designámos por “Frota Solidária”, apoiarão a atividade de 21 instituições particulares de solidariedade social.

Sobre a Frota Solidária…

Criada em 2008 pela Fundação Montepio, a Frota Solidária é um projeto que se concretiza através da aquisição, transformação e adaptação de viaturas destinadas a instituições particulares de solidariedade social (IPSS) de todo o País.

Desde 2008, a Fundação Montepio recebeu através da Consignação Fiscal 4 milhões de euros, integralmente devolvidos à sociedade civil através da entrega de 203 viaturas solidárias a igual número de IPSS.

A missão da Frota Solidária consiste em apoiar a mobilidade, a inclusão e o combate ao isolamento e à desertificação, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva, coesa e solidária.