Fundação EDP apoia melhorias na Casa de Acolhimento Residencial da ATC

A Associação Teatro Construção (ATC) concluiu a primeira fase do Ecoteen, projeto apoiado pela Fundação EDP, no âmbito do Programa EDP Solidária – Inclusão Social 2018, com a instalação de equipamentos de ar condicionado na Casa de Acolhimento Residencial. Este projeto tem como principais objetivos a melhoria das condições de conforto térmico da Casa de Acolhimento Residencial, com a colocação de estores e caixilharias e instalação de aparelhos de ar condicionado. A preparação e apresentação de um espetáculo de teatro, com a participação das crianças e jovens, para sensibilizar para os comportamentos preventivos e redução do risco de precariedade energética, também fazem parte deste projeto. A direção da ATC agradece o apoio da Fundação EDP, «na certeza que este projeto está a contribuir, de forma decisiva, para o trabalho que realizamos junto das crianças e jovens».