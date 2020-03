Funcionários de centros comerciais do Minho protestam para que encerrem shoppings

Funcionários de centros comerciais do minho juntaram-se, este domingo, em várias ações de protesto no interior das superfícies.

Em Braga os protestos decorreram no “Braga Parque” e “Nova Arcada”, e em Viana do Castelo no “Estação Viana”.

Os profissionais entendem que, ao manterem o comércio aberto, estão a correr um grande risco de saúde pública, podendo mais facilmente o vírus covid-19 se propagar pela população. Com cartazes na mão, dezenas de funcionários fizeram-se ouvir nos corredores dos centro comerciais.