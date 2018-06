Funcionários da Scoop comem sopa da horta

Os 120 trabalhadores da Scoop, empresa de Cavalões especializada na confeção de vestuário técnico para a prática de desportos de inverno, comem aquilo que a horta da empresa lhes dá. Desde há uns meses a esta parte, o Sr. Renato Silva, recente quadro da empresa resgatado ao desemprego de longa duração, planta os produtos da época que colhe e envia para a cozinha para a confeção da sopa que a empresa diariamente oferece aos funcionários juntamente com pão e fruta.

A iniciativa partiu da administração da empresa para dar mais bem-estar aos seus funcionários, incentivá-los a uma alimentação saudável e estreitar os laços de pertença à empresa. A administradora Mafalda Pinto enquadra a medida num projeto mais vasto de sustentabilidade e responsabilidade social que a empresa está a desenvolver com os seus trabalhadores num percurso de dedicação e de cumplicidades.

É também no âmbito desta estratégia que está a crescer na orla da horta um bosque com 120 árvores autóctones, uma por cada funcionário, plantadas no âmbito de uma ação de sensibilização para com a floresta e a prevenção dos fogos florestais.

A horta biológica da Scoop está instalada num terreno com cerca de dois hectares junto à unidade fabril e foi preparada para corresponder aos critérios exigidos pela classificação de produção biológica. Como fertilizante é apenas usada compostagem própria. Há espaço para um canteiro de ervas aromáticas e para os produtos da época – neste momento estão a ser colhidas batatas, curgetes e alfaces.

O Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, visitou a horta comunitária da Scoop na última sexta-feira, 22 de junho, e, depois de provar a sopa, confecionada com os produtos do dia, na confortável cantina da empresa que mais parece um espaço gourmet, não deixou de elogiar esta boa prática da empresa “repleta de dimensões virtuosas, desde logo, pelo facto de ser uma empresa a dar sequência a uma iniciativa destas, promovendo a agricultura biológica e as dimensões ambientais, sociais e educativas que associadas, ajudando as famílias a adotar práticas alimentares mais amigas da saúde e a olharem como outros olhos para os quintais que possam ter em casa disponíveis”,acrescentou o edil.

A inovação da Scoop não é de hoje e, em 2015 mereceu inclusivamente uma visita do então Presidente da República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, no âmbito do Roteiro para uma Economia Dinâmica. A empresa foi a responsável pela produção dos equipamentos dos dois atletas que Portugal levou aos Jogos Olímpicos de Inverno deste ano, que se realizaram na Coreia do Sul e entre o seu vasto palmarés de produção de equipamentos encontram-se, entre outros, o equipamento para a selecção italiana de esqui e os equipamentos dos atletas da equipa olímpica da Rússia dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, em Sóchi.