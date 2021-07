Francisco Silva, a representar a Associação de Atletismo de Braga, sagrou-se, este sábado, Campeão Nacional no Olímpico Jovem Nacional, nos 800 metros com a melhor marca nacional do ano 1.54.56. Em Lousada, Ana Faria conquistou a medalha de Bronze nos 1500 metros, com um novo recorde pessoal 4.56.74.

Em termos coletivos a Associação de Atletismo de Braga classificou-se num brilhante quinto lugar entre vinte seleções presentes.