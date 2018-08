Francisco Ruivo motivado no Campeonato do Mundo Universitário

Francisco Ruivo, da Universidade do Minho, está no Campeonato do Mundo Universitário de Ciclismo. O ciclista compete na tarde desta quarta-feira, na prova de XCO, e na sexta-feira, em Downhill. Este famalicense espera «alcançar o melhor lugar possível e ajudar a equipa a atingir um bom resultado coletivo». Francisco Ruivo «está confiante» numa boa prestação, pois sente-se «bem preparado». Pela primeira vez numa competição do género, o ciclista enfrenta as duas provas «motivado e em boa condição física»

O Centro de Ciclismo do Minho, em Souto Santa Maria, Guimarães, é o local escolhido para as provas de cross country olímpico (XCO), agendadas hoje, quarta-feira. A competição de downhill (DHI) realiza-se em Armil, Fafe, na sexta-feira, 3 de agosto.

O Campeonato do Mundo Universitário é promovido conjuntamente pela Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) e pelos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho (SASUM), em parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo, a Associação de Ciclismo do Minho e a FADU – Federação Portuguesa de Desporto Universitário.