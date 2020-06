Fradelsport é um exemplo de superação das empresas famalicenses

A Fradelsport é uma empresa especializada em material desportivo, mas nos últimos meses, por falta de encomendas, teve que reorientar a sua produção para o fabrico de material de proteção individual.

Apesar das incertezas iniciais, o administrador Paulo Reis fala de uma aposta ganha. Só isso lhe permitiu manter a empresa em laboração durante os últimos meses, sem colocar nenhum dos 60 funcionários em lay-off.

Foi, também, a primeira empresa famalicense a conseguir certificar máscaras de combate à covid-19. Um processo em parceria com o Citeve.

Por todas estas razões, o presidente da Câmara assinalou a Fradelsport como um exemplo de adaptação das empresas famalicenses e fez-lhe uma visita esta terça-feira, no âmbito do roteiro pela inovação.

«Famalicão foi, no contexto nacional e internacional, uma referência, ou não fôssemos nós a Cidade Têxtil e não soubéssemos aproveitar a presença entre nós do Citeve», sublinhou.

O autarca realça que as máscaras e outros equipamentos de proteção não são apenas importantes para manter as empresas a funcionar, são essenciais para a saúde e para o desconfinamento do país.