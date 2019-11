Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram chamados, na noite desta quarta-feira, para socorrer as vítimas de um acidente na A7.

Do sinistro, uma colisão entre três veículos, na zona de Fradelos, sentido Famalicão – Vila do Conde, resultaram três feridos que foram levados para o hospital da Póvoa de Varzim.

Nenhuma das vítimas inspira cuidados de maior.

O acidente provocou um forte congestionamento do trânsito, uma vez que as viaturas sinistradas ocuparam grande parte daquela via.