Fradelos: População encheu a junta de freguesia de donativos para família que perdeu tudo em incêndio

Depois do apelo para ajudar uma família que ficou sem casa na sequência de um incêndio, lançado na noite desta sexta-feira pela junta de freguesia, a população de Fradelos e arredores mobilizou-se para ajudar o casal brasileiro com duas filhas menores afetado por esta tragédia.

Para além dos bens básicos de subsistência, que se encontram agora garantidos, um dos maiores problemas era encontrar uma habitação que estivesse disponível para ser alugada, onde o valor da renda fosse compatível com o rendimento do agregado familiar. Este é um assunto que “está encaminhado”, garante a Junta de Freguesia na publicação de agradecimento que colocou no facebook.

Todos aqueles que queiram contribuir com donativos, devem entrar em contacto direto com a Junta de Freguesia de Fradelos.