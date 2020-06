A junta de freguesia de Fradelos, em parceria com a paróquia e conferência vicentina local, entregou, na passada quinta-feira, cerca de mil euros em material de proteção individual à unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A oferta está relacionada com o valor total angariado numa conta solidária criada para o efeito.

Do material entregue contam-se 170 cobre sapatos, 22 perneiras, 320 batas e 1700 luvas