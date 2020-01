Fradelos: Dupla assalta café em plena luz do dia, funcionária foi ameaçada

O café Atryum, na freguesia de Fradelos, em Famalicão, foi alvo de um assalto levado a cabo por dois homens.

A situação aconteceu cerca das 12h00 e o proprietário decidiu divulgar as imagens do momento nas redes sociais.

Ao que nos foi possível apurar, e de acordo com as informações avançadas pelo jornal O Minho, os assaltantes atuaram de cara destapada, tendo ameaçado a funcionária que se encontrava de serviço, namorada do proprietário daquele estabelecimento.

A dupla levou o dinheiro que estava em caixa e alguns artigos do café.

A Cidade Hoje tentou, sem sucesso, falar com o responsável daquele estabelecimento.

Imagem: Reprodução Facebook (via O Minho)